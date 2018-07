Thailandia, lettere dei ragazzi: "Stiamo bene". L'allenatore si scusa

I 12 ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia hanno scritto ai genitori assicurando loro che stanno bene, mentre il loro allenatore si è scusato con le famiglie. Le lettere sono state pubblicate su Facebook dai militari thailandesi che stanno soccorrendo il gruppo.

I messaggi dei ragazzi. "Mi manchi tanto"

"Non preoccuparti per me, mi manchi tanto, ti amo, sto bene qui. I miei fratelli, i Marines, si stanno prendendo cura di me", scrive Mik. "Sto bene, sono solo un po' infreddolito, non preoccuparti per me, non dimenticare la mia festa di compleanno", scrive Night, che ha compiuto gli anni nella grotta e chiede un "barbecue" quando uscira'.

L'allenatore ai genitori: "Accettate le mie scuse"

Scusandosi con i familiari, l'allenatore dei ragazzi, Ekapol Chanthawong, ha assicurato che "stanno tutti bene, i soccorritori si stanno prendendo cura di noi. Prometto che mi prenderò cura dei bambini nel miglior modo possibile. Grazie per il sostegno e per favore, accettate le mie scuse".

La situazione è in stallo: sono in trappola dal 23 giugno

I 12 ragazzi e l'allenatore sono intrappolati dal 23 giugno nella grotta di Tham Luang. La situazione resta in un drammatico stallo, aggravato anche dalla morte di uno dei soccorritori: un sub dei Navy Seal thailandese che ha perso la vita probabilmente per mancanza di ossigeno, mentre in immersione portava bombole al gruppo di ragazzi. I soccorritori thailandesi hanno scavato "piu' di 100 camini" sul versante della montagna, per creare un percorso alternativo all'evacuazione subacquea dei ragazzi intrappolati con il loro allenatore nella grotta.

Fallito tentativo di trivellazione

Il morale è basso e tutti, anche i soccorritori, sono stremati (CHI SONO). "I ragazzi non sono ancora pronti per le immersioni" ha detto il governatore Narongsak Osatanakorn gelando le speranze mentre svaniva anche uno spiraglio che si era aperto nelle ultime ore: un cunicolo era stato individuato a 150-200 metri da dove si trovano i ragazzi, ma il tentativo di trivellazione è fallito.