Indonesia, chiuso aeroporto a Bali a causa delle cenere vulcanica

L'aeroporto di Bali in Indonesia è chiuso dalle prima ore del mattino a causa della cenere vulcanica provocata dall'eruzione dell'Agung, lo stesso vulcano che lo scorso novembre aveva causato disagi allo scalo per settimane. A comunicarlo sono state le autorità portuali che sperano di ripristinare il traffico aereo in serata.

Centinaia di voli cancellati

L'eruzione del vulcano Agung ha causato la cancellazione di centinaia di voli da e per l'aeroporto di Bali. Secondo quanto scrive "Reuters" sarebbero stati 85 i voli internazionali cancellati e 191 quelli nazionali per un totale di circa 16 mila persone bloccate in quello che è lo scalo più trafficato dell'Indonesia. L'attività vulcanica è iniziata giovedì e ha causato una colonna di cenere alta circa 2500 metri. Le autorità aeroportuali hanno riferito che lo scalo dovrebbe rimanere chiuso fino alle 19 ore locali. La cenere vulcanica, infatti, può danneggiare i motori degli aerei e i sistemi di raffreddamento, oltre a costituire un problema per la visibilità. L'area del monte Agung, nel nord-est di Bali, è stata evacuata fino a quattro chilometri dal cratere.



Agung di nuovo in attività

Già lo scorso novembre, l'eruzione del vulcano Agung aveva causato forti disagi allo scalo di Bali per diverse settimane. Anche in quell'occasione diversi voli erano stati cancellati e i passeggeri erano rimasti bloccati in aeroporto. L'ultima massiccia eruzione del vulcano, invece, risale al 1964 quando persero la vita oltre 1700 persone. Agung è distante circa 70 chilometri dall'aeroporto dal quale passano 400 voli al giorno, che trasportano gran parte dei cinque milioni di turisti che visitano l'isola ogni anno.