Migranti, nave Lifeline: non entriamo in porto per colpa Germania

Non entriamo in porto per colpa della Germania. La denuncia arriva dalla Lifeline, in mare aperto da 5 giorni con a bordo 234 migranti - salvati giovedì scorso davanti alle coste libiche. La nave ha ricevuto il permesso di approdare a Malta, ma manca ancora il via libera: “Nessun permesso per entrare a La Valletta - twitta nella notte la ong - Siamo bloccati con quasi 250 persone a bordo perché nessuno ci offre un rifugio sicuro. Molte persone hanno già bisogno di cure mediche intensive".

Ridistribuzione migranti

Secondo l’accordo raggiunto tra i Paesi europei, una volta approdati sulla terraferma, i migranti e i rifugiati saranno ridistribuiti tra Italia, Francia, Portogallo e la stessa Malta. Nell’accordo rientra anche la Germania che, al momento, non ha ancora dato l’ok definitivo. Sarebbe proprio questo il nodo che impedisce alla nave di entrare nel porto di La Valletta.

La linea del ministro tedesco

E il portavoce della Ong attacca il ministro dell'Interno tedesco Seehofer, accusandolo di avere impedito finora alla Germania di partecipare all'accordo e accogliere una quota dei profughi. Anche la Spd tedesca contesta la 'linea unilaterale' del ministro che rischia di provocare un 'effetto domino' nell'Ue, e minaccia nuove elezioni in Germania.