Usa, George H.W. Bush presenta "Sully", il suo nuovo labrador

George Herbert Walker Bush, 41esimo presidente degli Stati Uniti, ha presentato su Twitter "Sully", un cane labrador retriever addestrato per supportare i veterani di guerra. Nella foto postata sul social network, oltre all'animale, si vede anche anche Bill Clinton, suo amico e successore alla Casa Bianca.

Un cane di servizio

"Sully" è un cane addestrato per aprire porte, raccogliere oggetti, chiedere aiuto in caso di necessità e può svolgere altre piccole incombenze. George H.W. Bush, 94 anni, ha legato subito con l'animale, che è stato accolto con gioia dall'intera famiglia. "Diamo il benvenuto con grande gioia al nuovo membro della nostra famiglia, "Sully", un bellissimo ed eccellentemente addestrato labrador dell'America's VetDogs. Non potrei essere loro più grato, specialmente per l'impegno in favore dei nostri veterani", si legge sull'account dell'ex presidente.

Un aiuto per il presidente

A causa dell'età avanzata e del morbo di Parkinson che ne limita l'autonomia, George H.W. Bush è costretto a utilizzare una sedia a rotelle e uno scooter elettrico. Nell'ultimo anno ha subito numerosi ricoveri. "Sully" avrà il compito di rendere più agevole la sua vita quotidiana: l'animale, che ha anche un account Instagram personale, è stato addestrato dai VetDogs, un'organizzazione non profit che fornisce cani proprio per questo tipo di esigenze. A dare il benvenuto al labrador c'è anche un altro ex presidente, Bill Clinton, che ha fatto visita a Bush senior nella casa sulla costa del Maine. Per l'occasione quest'ultimo, noto collezionista di calzini stravaganti, ne ha indossato un paio raffiguranti proprio Clinton, rivelati in un altro tweet.