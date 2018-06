Usa, migranti in gabbia al confine col Messico: tra loro tanti bambini

Decine di migranti, fra i quali anche molti bambini, tenuti nelle gabbie, con coperte di emergenza per tenersi al caldo o accartocciate e usate come scarpe. Il video, pubblicato dall'Ufficio per la protezione dei confini e doganali degli Stati Uniti e diffuso da Storyful, mostra la situazione all'interno dello US Border Patrol Central Processing Center di McAllen, in Texas, un centro di detenzione al confine con il Messico dove vengono trattenuti i migranti che cercano di entrare illegalmente negli Stati Uniti. In questo centro, soprannominato “Ursula”, è stato registrato il maggior numero di separazioni dei minori dalle loro famiglie (circa duemila i casi in tutti gli States) per la politica “tolleranza-zero” perseguita dall’amministrazione Trump.

Bambini separati dai genitori

Domenica 17 giugno è stato consentito l’ingresso nella struttura ad alcune testate americane. I giornalisti però non hanno potuto scattare foto né fare riprese: come si vede dal video i cronisti avevano in mano solo carta e penna. La Nbc ha riferito che "i bambini saranno inviati in strutture separate gestite dal Dipartimento della salute e dei servizi umani mentre i loro genitori saranno inviati in un centro di detenzione per attendere l'azione giudiziaria davanti a un giudice federale". I giornalisti dell’emittente statunitense hanno anche detto che c’erano centinaia di minori nel centro, ben oltre il limite di 72 persone imposto dalla politica degli Stati Uniti.