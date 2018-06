Volo Roma-Chicago atterra in Irlanda: "Motivi di sicurezza"

Modella rapita a Milano, sequestratore condannato a 16 anni e 9 mesi

Per l'accusa, Lucasz Herba e il fratello hanno messo in atto il sequestro di Chloe Ayling, tenuta segregata tra l'11 e il 17 luglio. Per la difesa, la giovane britannica e l'uomo arrestato lo scorso anno avevano un accordo. Chloe Ayling: "Ringrazio chi ha creduto in me"