G7 Canada, Conte: "Spero in G8 con Russia seduta al tavolo"

“Noi abbiamo prospettato a tutti che avere la Russia isolata non conviene a nessuno, quindi ho rappresentato l'auspicio mio e dell'Italia che ci spossa essere quanto prima un G8 con la Russia seduta al tavolo". Il premier italiano Giuseppe Conte, a margine del G7 in Canada (COSA È IL G7), ha auspicato che la Russia venga riammessa al tavolo dei summit internazionali, dai quali è stata esclusa nel 2014 dopo la crisi in Crimea. “Siamo per la politica del dialogo, che non significa abbandonare dall'oggi al domani il sistema delle sanzioni. Gli accordi di Minsk sull'Ucraina non sono ancora attuati".

Intesa sul commercio

Conte ha poi annunciato anche il raggiungimento di un'intesa sul commercio al G7: "Dazi, tariffe, barriere, si è molto discusso. Posso anticiparvi che abbiamo raggiunto un accordo e abbiamo tutti convenuto che il sistema del commercio internazionale basato sul Wto è un po' datato, richiede un adeguamento alle realtà sociali ed economiche". (LE IMMAGINI DEL SECONDO GIORNO DI VERTICE)

“Trump contento su governo, presto a Casa Bianca”

Il premier Giuseppe Conte ha riferito di avere avuto con il presidente americano Donald Trump "un colloquio davvero molto cordiale". Trump, ha detto Conte, si è congratulato con il nuovo governo italiano e si è detto "molto contento che due forze nuove abbiano ricevuto il consenso elettorale e siano riuscite a formare un esecutivo". Il premier ha quindi confermato di aver ricevuto l'invito alla Casa Bianca ed al riguardo ha detto che "verrà raccolto il prima possibile, non appena si troverà una data comune nelle rispettive agende”.

Conte: portato nostra linea, su alcuni temi approfondiremo

"Sono qui per rappresentare e difendere gli interessi degli italiani, per esprimere quella che è la posizione dell'Italia nel confronto con i nostri partner del G7 ed è quello che ho fatto sin qui”, ha detto Conte. “Ho avuto ovviamente molte sessioni e poi incontri bilaterali. In tutte le occasioni ho anticipato le nostre posizioni e su alcune questioni mi sono riservato di approfondire i temi, visto che siamo appena partiti, ci siamo appena insediati al governo".

Data ultima modifica 09 giugno 2018 ore 17:14