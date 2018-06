Spagna, il socialista Sanchez ha giurato come nuovo premier

Il leader socialista spagnolo Pedro Sanchez (CHI E’) ha giurato come premier davanti al re Felipe VI. La cerimonia si è svolta a Palazzo Zarzuela, all'indomani del voto di sfiducia al predecessore, il conservatore Mariano Rajoy. Sanchez, 46 anni, è il settimo presidente del consiglio spagnolo dopo il ritorno alla democrazia. Il premier si è recato alla Moncloa, sede del governo, per lavorare al nuovo esecutivo. Il capo del partito socialista spagnolo deve ancora nominare i membri del suo governo e fino a quando la lista non sarà pubblicata sul bollettino ufficiale non potrà entrare nelle sue funzioni.

La crisi di governo e la sfiducia a Rajoy

Il leader socialista è diventato premier dopo che, nella giornata di ieri, 1° giugno, il parlamento spagnolo ha sfiduciato l’ormai ex presidente del consiglio Rajoy. La mozione di sfiducia al premier conservatore è passata con 180 voti a favore, 169 contrari e un astenuto. A determinare l’attuale crisi di governo in Spagna, con il conseguente cambio al governo, è stato il processo Gürtel, definito dal quotidiano El Pais, la "trama corruttiva più estesa e profonda della storia della democrazia spagnola", che si è chiuso con diverse pesanti condanne. Tra queste, anche quella, a 33 anni, inflitta l'ex tesoriere del Partido Popular, Luis Barcenas. L’inchiesta della magistratura spagnola riguarda fondi neri e tangenti legati al finanziamento del partito che è stato condannato come entità giuridica per essere stato il beneficiario di questo "sistema di corruzione istituzionale".