Molestie, Weinstein pronto a consegnarsi e a rispondere ad accuse

Dovrà rispondere di stupro e altri reati sessuali Harvey Weinstein che oggi si dovrebbe costituire a New York. La decisione di costituirsi si inserisce nel quadro delle prima inchiesta contro il produttore di Hollywood che è arrivata al rinvio a giudizio e che si basa sulle accuse - le prime di una lunga serie - avanzate dall'attrice Lucia Evans e da un’altra donna. L’attrice ha denunciato di essere stata aggredita dal produttore nel 2004, mentre l’altra vittima non ha mai voluto renedere pubblico il suo caso.

L'avvocato di Weinstein: "Solo e arrabbiato"

Stando a quanto scrive la Cnn, nello specifico Weinstein dovrà rispondere delle accuse di avere violentato una donna e di averne costretta un'altra a del sesso orale. Per questo i procuratori di Manhattan avrebbero pronta per lui un’incriminazione per stupro di primo e terzo grado nel primo caso, e di atti sessuali di primo grado nel secondo caso. Il produttore, inoltre, è indagato per reati simili anche a Los Angeles e a Londra. Il suo avvocato di New York, Benjamin Brafman, non ha voluto commentare né confermare se il suo cliente avesse davvero intenzione di consegnarsi, limitandosi a dichiarare che Weinstein è in questo momento molto "solo e arrabbiato".

La molestie a Hollywood

Dall’ottobre 2017, quando è esploso il caso Weinstein, decine di donne hanno raccontato di aver subito molestie dal famoso produttore hollywoodiano. Fra di loro, anche nomi come quelli di Asia Argento e Gwyneth Paltrow. Intanto, lo scandalo delle molestie nel cinema hollywoodiano è arrivato a coinvolgere anche un altro grande nome, quello di Morgan Freeman. L’attore premio Oscar 80enne, secondo i racconti di otto donne, sarebbe l’autore di presunte molestie sessuali e comportamenti inopportuni.