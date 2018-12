Matrimonio Harry e Meghan, George e Charlotte tra paggetti e damigelle

Ultimi dettagli in via di definizione per il matrimonio del principe Harry con Meghan Markle, in programma sabato al castello di Windsor, nella cappella di St George. Dopo le indiscrezioni su location, testimone dello sposo, invitati e fiori, Kensington Palace ha confermato la presenza di Charlotte e George, i due figli maggiori di Kate Middleton e William, tra i paggetti e le damigelle d’onore della cerimonia.

Il corteo dei paggetti

Charlotte, 3 anni, sarà una delle sei damigelle, mentre George, che ne deve compiere 5, sarà fra i quattro paggi. Con loro, ci saranno figli di famiglie aristocratiche dei quali Harry è stato padrino. Meghan, invece, ha scelto due sorelline sue figliocce, Remi e Rylan Litt, di 6 e 7 anni, nonché i tre figli (una femmina e due maschi) di Jessica Mulroney, una delle sue migliori amiche, moglie di un produttore televisivo canadese e nuora dell'ex premier di Ottawa, Brian Mulroney. Ancora segreti, al momento, i vestitini che i piccoli indosseranno.

Confermata l'assenza del padre della sposa



La notizia della partecipazione di George e Charlotte è stata resa pubblica oggi forse anche per spostare l'attenzione dall'imbarazzante altalena di notizie degli ultimi giorni sulla possibile assenza del padre di Meghan, il 73enne Thomas Markle. L’uomo ha infatti confermato che non prenderà parte alla cerimonia a causa di un’operazione al cuore per il possibile inserimento di uno stent: oltre ai problemi di salute tuttavia, a costringerlo al forfait sarebbe stato anche un presunto accordo con un’agenzia fotografica, alla quale pochi giorni fa aveva venduto degli scatti che lo ritraevano immerso nei preparativi per il Royal Wedding.