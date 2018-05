Nucleare Iran, Khamenei a Trump: "Non puoi fare un accidente"

"Non puoi fare un accidente!". Così la Guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei, si rivolge al presidente Usa Donald Trump dopo il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare con l'Iran. Secondo la guida spirituale iraniana, il discorso del tycoon è stato "stupido e superficiale" e costituisce "una minaccia per il popolo iraniano e il suo governo". Citato dai media di Teheran, l’ayatollah, parlando a un incontro con un gruppo di insegnanti nella capitale, avrebbe riferito che Trump, nel corso della sua carriera, "ha detto almeno 10 bugie". Intanto anche dall’Unione Europea continuano ad arrivare reazioni dopo l’annuncio della Casa Bianca. In particolare, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini hanno ribadito la posizione dell’Europa che intende portare avanti l'intesa con Teheran. Donald Trump: "Gli Usa usciranno dall'accordo sul nucleare iraniano"

Tajani: "Credo che Trump abbia commesso un errore"

"Credo che Trump abbia commesso un errore. Questa scelta non aiuta il processo di pace in Medio oriente e punta all'isolamento degli Usa", ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani durante una trasmissione radiofonica.

Mogherini: "Intesa con Iran funziona, impegnati a preservarla"

Oltre a Tajani, anche l'Alto rappresentante dell'Ue Federica Mogherini ha commentato la situazione iraniana e gli accordi sul nucleare: "Finché l'Iran continuerà ad attuare i suoi impegni sul nucleare, come ha fatto finora e come è stato confermato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica in dieci relazioni consecutive, l'Ue continuerà a impegnarsi per la continua, piena ed efficace attuazione dell'accordo". Così Federica Mogherini, ribadendo in una dichiarazione a nome dell'Unione quanto già affermato, dopo la scelta del presidente Usa Donald Trump di ritirarsi dall'intesa. Decisione di cui l'Ue, sottolinea Mogherini, "si rammarica profondamente". "La revoca delle sanzioni connesse al nucleare è una parte essenziale dell'accordo. L'Ue ha ripetutamente sottolineato che l'abolizione delle sanzioni ha un impatto positivo sulle relazioni commerciali e economiche con l'Iran. L'Ue sottolinea il suo impegno a garantire che questo possa proseguire. L'intesa è il punto di arrivo di 12 anni di diplomazia. L'Ue è determinata a collaborare con la comunità internazionale per preservarla", ha concluso.

L'annuncio di Trump

Le reazioni dell'ayatollah e dell'Ue arrivano dopo l'annuncio di Trump che ier, 8 maggio, ha fatto sapere come Gli Stati Uniti "non saranno ostaggio del ricatto nucleare dell'Iran". Il presidente ha poi affermato che "l'accordo del 2015 è disastroso, imbarazzante e che non avrebbe mai dovuto essere firmato". Infine, ha sottolineato che tutti i Paesi che aiuteranno l'Iran sul nucleare saranno colpiti dalle sanzioni.