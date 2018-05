Rohani avverte: gli Usa si pentiranno se escono da accordo nucleare

Gli Stati Uniti andranno incontro a "uno storico pentimento", se dovessero decidere di ritirarsi dall’accordo sul nucleare firmato nel 2015 da Teheran e l’Occidente. Questo l'avvertimento rivolto a Trump dal presidente iraniano Hassan Rohani durante il discorso trasmesso dalla tv di Stato.

Le dichiarazioni di Rohani

"Ci sono solo uno Stato, un piccolo Paese e un regime che sostengono che l'accordo sul nucleare con l'Iran sia stato un errore: sono gli Usa, l'Arabia Saudita e Israele" ha detto Rohani da Sabzevar, nella provincia di Khorasan Razavi. E ha ribadito: "Se gli Usa usciranno dall'accordo sul nucleare, vedrete che si pentiranno come mai nella storia". In ogni caso, il presidente iraniano assicura di avere "in programma piani per far fronte a qualsiasi decisione del presidente statunitense".

L’accordo sul nucleare

Al centro delle nuove tensioni tra Iran e Usa c'è l'intesa internazionale sottoscritta nel 2015 con il gruppo '5+1', i cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza Onu (Cina, Francia, Russia, Gb, Usa) più la Germania, oltre all'Ue. L'accordo prevede che i paesi occidentali eliminino progressivamente le sanzioni economiche imposte all’Iran negli ultimi anni, mentre l’Iran ha accettato di limitare il suo programma nucleare e di sottoporre a periodici controlli da parte dell’ONU i suoi stabilimenti nucleari. Trump ora fa sapere che questo accordo è svantaggioso per gli interessi nazionali statunitensi e annuncia che entro il 12 maggio renderà note le sue decisioni in merito. Rohani per ora resta a guardare, ma afferma che per alcuna ragione l'intesa sarà "integrata" o rinegoziata". La ragione, spiega, è semplice: è una questione interna che riguarda la sicurezza del Paese. Prendere o lasciare.