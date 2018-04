Iran, Rohani avverte Trump e Macron: "L'accordo nucleare non cambia"

Washington-Parigi-Teheran. La tensione è alta sullo strano triangolo geopolitico venutosi a creare dopo la visita di Stato di Emmanuel Macron alla Casa Bianca. Il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, avverte Stati Uniti e Francia: "L'accordo nucleare non si tocca".

"Donald? Solo un businessman"

Rohani ha ribadito quanto dichiarato più volte negli scorsi mesi. E cioè che qualsiasi cambiamento all'accordo sul nucleare sottoscritto nel 2015 tra Iran e Usa, quando alla Casa Bianca c'era ancora Barack Obama, è da escludere. "Ho parlato con Macron tante volte al telefono, una volta a lungo e gli ho detto esplicitamente che noi non aggiungeremo o toglieremo nulla all'intesa, nemmeno una frase, l'accordo è l'accordo". Rohani ha poi attaccato Donald Trump: definendolo un "businessman", senza competenze "in materia di politica, diritto e di trattati".

La minaccia di Teheran

L'intervento, molto duro, di Rohani, arriva dopo l'incontro tra Macron e Trump a Washington, durante il quale è emersa l'idea di una revisione del trattato sul nucleare iraniano. Secondo le ipotesi circolate dopo il summit, l'intesa verrebbe estesa oltre il 2025, il limite temporale che al momento impegna l'Iran allo stop per le attività nucleari. Rohani sostiene che Macron non ha il diritto di modificare un accordo sottoscritto da sette nazioni (Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia, Germania e Iran) e che gli europei sbagliano a compiacere Trump. Poi ha aggiunto: "Finché i nostri interessi saranno garantiti, rimarremo nel trattato, sia che gli Usa lo abbandonino oppure no". Ma se ciò non avverrà, "non resteremo, non importa in quali circostanze".

Restrizioni supplementari

Nel frattempo sono arrivati alcuni chiarimenti da fonti istituzionali statunitensi. "Non puntiamo a rinegoziare l'accordo o a riaprirlo o a cambiare le sue condizioni, stiamo cercando un accordo supplementare che in qualche modo aggiunga una serie di regole - restrizioni, termini, parametri, o come volete chiamarli - che contribuiscano a rispondere a quelle sfide più efficacemente", ha dichiarato l'inviato statunitense per la non proliferazione Christopher Ford a margine di una conferenza a Ginevra. Un chiarimento che comunque non azzera le preoccupazioni di Teheran.

Russia e Ue a favore dell'intesa

Nel frattempo, la Russia ha preso nettamente posizione a favore dell'Iran, storico alleato di Mosca. "L'attuale accordo sul nucleare iraniano non ha alternative", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ricordando che l'intesa è stato "il frutto degli sforzi diplomatici di molti Paesi. Vogliamo che l'accordo rimanga così com'è". Anche l'Unione europea è favorevole al mantenimento dell'accordo nucleare. "C'è un accordo con l'Iran e per ora è l'unico e sta funzionando, impedisce a Teheran di sviluppare armi nucleari", ha infatti dichiarato l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini.