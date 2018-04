Ragazza morta in Pakistan: avviate procedure riesumazione cadavere

Sono cominciate a Kot Fath, in Pakistan, le procedure per la riesumazione del cadavere di Sana Cheema, la giovane italo-pachistana morta in circostanze non chiare lo scorso 18 aprile. Tra le ipotesi c'è quella che sia stata uccisa dai familiari per aver rifiutato un matrimonio combinato dai genitori. Sul luogo della sepoltura si trovano il giudice, un team della polizia e molti abitanti della zona. È presente anche un medico dell'ospedale Aziz Bhatti Shaheed con il suo team. Nella giornata di oggi è prevista anche l’autopsia che aiuterà a stabilire meglio la dinamica della morte della giovane 25enne. Ragazza morta in Pakistan: fermati il padre, un fratello e uno zio

L’arresto dei familiari

Per la morte di Sana, cresciuta a Brescia e deceduta nel Paese asiatico dove era tornata a novembre per un viaggio, ieri sono stati arrestati il padre, il fratello e lo zio della giovane: sono accusati di omicidio e sepoltura senza autorizzazione. Oltre ai tre arrestati, che stavano tentando la fuga verso l’Iran, sarebbe coinvolto anche un cugino di Sana, che avrebbe trasportato il cadavere fino al luogo di sepoltura, e il medico che ha firmato il certificato di morte. Anche la Procura bresciana ha intanto aperto un’inchiesta, al momento senza ipotesi di reato o indagati. Se inizialmente si era parlato di un omicidio compiuto da membri della sua famiglia contrari a un suo matrimonio con un italiano di seconda generazione, è poi emersa l'ipotesi di una morte per cause naturali. Non c'è, comunque, ancora una risposta certa sul decesso della ragazza.