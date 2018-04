Ragazza pakistana vuole sposare italiano, padre e fratello la uccidono

Voleva sposare un italiano e per questo il padre e il fratello l’hanno uccisa. La vittima è Sana Cheema, una 25enne di origini pakistane e residente da anni a Brescia. L’omicidio è avvenuto quando la ragazza è tornata in patria, nel distretto pakistano di Gujrat, dove era nata. Secondo quanto scrive il Giornale di Brescia, la giovane è stata sgozzata dai parenti. Era tornata dalla famiglia un paio di mesi fa, ma a Brescia aveva frequentato le scuole e sempre lì aveva iniziato a lavorare in una scuola guida. Il padre e il fratello della 25enne sarebbero già stati arrestati dalle autorità pakistane.

Nel 2006 l'omicidio di Hina Saleem

Il caso della 25enne ricorda quello di Hina Saleem, la ragazza pachistana sgozzata dal padre con la complicità di due generi, nell'agosto del 2006, proprio nei dintorni di Brescia. Il suo corpo era stato ritrovato sepolto nel giardino di casa. La giovane voleva vivere secondo le usanze occidentali e i suoi parenti non lo accettavano. La Cassazione, nel 2010, ha confermato la condanna per il padre della vittima a 30 anni di detenzione. E ha precisato che in quella circostanza l’omicida agì per un "patologico e distorto rapporto di 'possesso parentale'".

Il caso di Jamila

Ma nel corso degli anni sono stati molti i casi che, in Italia, hanno visto coinvolte ragazze di origini islamiche in episodi di violenza da parte delle loro famiglie. Nel 2011, cinque anni dopo il caso di Hina, sempre nel bresciano, era scoppiato il caso di Jamila, la 19enne pakistana che per alcuni giorni era stata tenuta a casa da scuola per volere della famiglia. Il motivo: era "troppo bella". La giovane era poi riuscita a tornare a lezione.