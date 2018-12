Trump contro Jay-Z: “Disoccupazione tra afroamericani mai così bassa”

Non passa giorno che Donald Trump non se la prenda con qualcuno dello star system, o che qualcuno dello star system non se la prenda con lui. Questa volta è toccato al rapper Jay-Z. Il protagonista delle nomination per i Grammy, e marito di Beyoncè, ha attaccato il presidente Usa per le sue frasi razziste. Il tycoon ha risposto tramite Twitter.

Jay-Z contro Trump

Durante un’intervista rilasciata sabato alla Cnn, Jay-Z era tornato sull’indiscrezione - mai smentita dalla Casa Bianca – secondo cui Trump avrebbe definito “Paesi cesso” alcune nazioni. “Tutti si sono arrabbiati”, ha spiegato il rapper. E ha aggiunto: “Dopo la rabbia, è tutto veramente doloroso. Perché è come se (Trump) si stesse rivolgendo a un popolo intero ed è disinformato, perché in quei posti ci sono persone perbene”. A Jay-Z è stato anche chiesto se è accettabile che Trump dica certe cose se poi “riempie le tasche” degli americani. L’artista ha riposto di no: le tirate razziste del presidente americano, ha risposto, mettono in ombra qualsiasi dato, anche quello positivo sulla disoccupazione tra gli afroamericani. “Non gira tutto intorno ai soldi. I soldi non fanno la felicità. Il punto principale è trattare le persone come esseri umani. Tornare a ‘trattami male e pagami bene’ non porterà alla felicità. Porterà, di nuovo, alla stessa cosa: tutti soffriranno”, ha detto Jay-Z.

La risposta di Trump

Dopo qualche ora è arrivata la risposta, non proprio centrata, di Trump su Twitter. “Qualcuno informi Jay-Z che grazie alle mie politiche il tasso di disoccupazione fra gli afroamericani è il più basso mai registrato!”, ha scritto il presidente.

A quel punto è intervenuto anche il conduttore del programma della Cnn in cui aveva parlato il rapper. “Qualcuno deve informare Trump che ho già chiesto a Jay Z se le cifre del lavoro nero riscattano la sua presidenza”.