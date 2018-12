Alain Delon: "Voglio che mio cane muoia con me". Polemiche in Francia

In Francia è polemica per una dichiarazione di Alain Delon in un’intervista a Paris Match. L'attore ha detto che, se dovesse morire prima del suo cane, vorrebbe che l'animale venisse soppresso. Nel numero speciale che la rivista gli dedica, l'82enne artista francese ha raccontato il suo amore per gli animali e in particolare per Loubo, un pastore belga Malinois da cui non si separa mai. È noto l’affetto di Delon per i cani: ne ha avuti ben 50 durante la sua vita e nella cappella della sua tenuta ne sono seppelliti 35. Le sue parole hanno provocato soprattutto reazioni negative sui social, dove tanta gente lo accusa di megalomania e definisce il suo desiderio un “capriccio”.

"Chiederò al veterinario di fargli un'iniezione letale"

Alain Delon vive da solo con Loubo e un gatto a Douchy, in una villa nella foresta della Valle della Loira. L’attore ha aperto le porte della sua tenuta a Paris Match. Con i figli Anthony Alain-Fabien e Anouchka che vivono lontani, per “Faccia d’angelo” è importante la compagnia dei due animali. E ora che ammette di sentire più vicina la morte, Delon ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione per farsi seppellire nella cappella della sua tenuta, in cui già riposano 35 suoi cani. E ha pensato anche a Loubo, che considera il suo "cane di fine vita" e che "ama come un bambino". "Quello che so è che non lo lascerò da solo", ha detto, "se dovesse morire prima di me, cosa che spero, non ne prenderò più altri. Se morirò io prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme. Gli farà una iniezione letale in modo che se ne vada tra le mie braccia. Preferisco così piuttosto che sapere che morirà sulla mia tomba con tanta sofferenza".

Le reazioni sui social

Immediate le reazioni sui social, per lo più negative all'idea che Loubo possa finire i suoi giorni anzitempo per quello che tanta gente definisce un "capriccio" del suo padrone. "È talmente megalomane che pensa che il suo cane si lascerebbe morire di tristezza per lui", è stato uno dei commenti. "Ma se il suo cane dovesse morire prima di lui, si può sopprimere Alain Delon?", si è chiesta con feroce ironia un'altra persona.