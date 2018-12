Rapina al Ritz di Parigi, rubati gioielli per milioni di euro

Rapina da film all'hotel Ritz, in pieno centro a Parigi. In cinque, in passamontagna e in scooter, hanno preso d'assalto la gioielleria dell'hotel di lusso di place Vendome, rubando un'ingente somma in gioielli, sembra 3,5 milioni di euro. Secondo le prime testimonianze gli assalitori erano armati di un'ascia e di pistole e fucili. Tre sono stati fermati, in due sono tuttora in fuga.

Il furto nel primo giorno dei saldi

Erano le 18.30 di un pomeriggio movimentato unicamente perché a Parigi è il primo giorno dei saldi. I cinque hanno spaccato il vetro della gioielleria dell'hotel Ritz - nella quale espongono diversi grandi nomi del lusso - hanno arraffato tutto il possibile e si sono dati alla fuga. Tre sono stati fermati dai poliziotti di servizio attorno all'hotel e nella zona di place Vendome, dove proprio accanto all'hotel sorge il palazzo di Giustizia.