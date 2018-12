Usa, gelo su Costa Est: in Florida iguane congelate cadono da alberi

In Florida fa talmente freddo che le iguana cadono dagli alberi dove cercano rifugio proprio dal gelo. Nei sobborghi di Miami, in particolare, sarebbero decine e decine i casi, confermati anche da foto e video diffusi in rete.

Le iguana non sono morte

Non si tratta però di morti improvvise: gli esperti intervistati della televisione locale WSVN 7 News dicono che, con temperature inferiori ai 10 gradi centigradi, questi rettili a sangue freddo si immobilizzano, entrando in una sorta di sonno profondo. Irrigidendosi a causa del gelo, gli animali perdono quindi aderenza ai rami e scivolano a terra. Le iguane si riprendono dallo shock termico soltanto quando le temperature tornano ad alzarsi.

Freddo glaciale anche in Florida

Negli ultimi giorni il gelo attanaglia tutta la Costa Est degli Stati Uniti e il servizio meteorologico nazionale ha fatto sapere che, nella giornata di giovedì 4 gennaio, il termometro ha toccato picchi inferiori ai 5 gradi centigradi anche a Miami e nel resto del sud della Florida.



Le foto e i video in rete

Come si vede in questo video su "Storyful", i cittadini recuperano le iguana per strada e le trasportano al caldo per farle riprendere (spesso basta coprirle con una coperta per aiutarle). Kay Pavkovich, l'autore di questa foto inviata al canale WSVN 7 News, ha detto che l'iguana in questione ha ripreso conoscenza una volta che il sole l'ha riscaldata.

Animali che non sopportano il freddo

E le iguana non sono gli unici animali a trovarsi in difficoltà per il freddo: in alcuni punti le acque del Golfo del Messico sono diventate così fredde che le testuggini evitano di nuotare in profondità, dove sarebbero più al sicuro. E i pesci non se la passano meglio: circa una settimana fa a Cape Cod, nel Massachussetts, tre esemplari di squalo volpe sono stati ritrovati spiaggiati, anch'essi vittime di shock termico.