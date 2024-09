A Milano apre Fourghetti, il ristorante guidato dallo chef Gasperoni

Dopo sette anni a Bologna, la cucina contemporanea, ricca di contenuti, concreta e di qualità ha trovato casa nel capoluogo lombardo: si tratta di un ritorno alle origini per l’imprenditrice Silvia Belluzzi, che non ha mai dimenticato la propria città.

Alla guida ci sarà lo chef Giuseppe Gasperoni

A capo della brigata, Giuseppe Gasperoni, già stella Michelin under 30, definito Cuoco delle Origini per la sua continua ricerca di materia prima genuina e di carattere che lo porta fino all’origine del prodotto: non mercati ma allevatori, pescatori e coltivatori. Aziende locali, non blasonate, fuori dei tipici circuiti della ristorazione milanese, che racchiudono i segreti della tradizione, della storia e della cultura della cucina italiana.