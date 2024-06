Morta a 57 anni Roberta Guaineri, ex Assessora allo sport di Milano

È morta lunedì, mentre si trovava in Sardegna per una vacanza, l’ex assessora allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri. Avvocata, 57 anni, era malata da tempo. Da giugno 2016 a ottobre 2021 aveva fatto parte della prima giunta di Beppe Sala, con diverse deleghe, dal Turismo allo Sport. Tra gli incarichi più significativi, Guaineri aveva seguito la candidatura di Milano per le Olimpiadi invernali del 2026.

Il ricordo di Sala sui social

Il sindaco Sala ha scelto proprio una foto del periodo in cui Milano aveva conquistato per sé la sede dei Giochi per un ricordo commosso sui social. “Ho perso un’amica adorata- scrive il sindaco milanese- È stata assessora nella mia prima giunta, ma il nostro rapporto è stato molto di più di un rapporto professionale. Pochi mesi fa eravamo stati insieme a Siena per una gara ciclistica e solo dieci giorni fa era venuta a Palazzo Marino da me e mi aveva parlato dei suoi problemi di salute. Ma così presto no, Roberta! Tocca andare avanti, ma so che lascerai un vuoto che non mi azzardo nemmeno a descrivere. Guarderò a lungo questa foto, che cristallizza un nostro momento di grandissima felicità”.