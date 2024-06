A Milano solo il 25% delle scuole ha la certificazione antincendio

Scavuzzo: "La colpa è dei ritardi accumulati negli anni"

Secondo la vice sindaca, le scuole di Milano 'pagherebbero' ritardi accumulati negli anni, anche per risoluzioni di contratto con aziende specializzate per gravi inadempienze. Scavuzzo assicura comunque che sull'argometo in questo periodo sta 'compiendo' un giro di consultazioni con i nove municipi decentrati al termine del quale potrà riferire in commissione i risultati delle interlocuzioni.

Sui dati diffusi dalla vice sindaca di Milano, Truppo ha commentato: "Numeri impietosi, se si pensa che la vita dei nostri bambini è gestita con mancanze certificative di questo tipo, non c'è da stare tranquilli". Il capogruppo di FdI nel consiglio comunale ha proseguito: "Soprattutto in seguito alla tragedia della Rsa di via dei Cinquecento, mi sarei aspettato altri numeri. Dobbiamo lavorare subito tutti insieme per sanare questo scenario".