Milano, ubriaco investe e trascina ragazza per 300 metri: è grave

La dinamica dell'incidente

Il 21enne ha travolto due ragazze sulle strisce pedonali trascinandone una per circa 300 metri sotto l'auto. L'incidente stradale è avvenuto domenica sera intorno alle 22 in zona Bovisa a Milano. Il conducente è stato bloccato dalla polizia in piazza Bausan all'altezza dei via Massani dei Capitani e salvato da un tentativo di linciaggio dei residenti. La 24enne è ricoverata all'ospedale Niguarda dove è in terapia intensiva in coma farmacologico. La ragazza è stata operata per ridurre i traumi e l'emorragia. Ha riportato, secondo quanto riferito, lesioni alla testa, al bacino, alle braccia e alle gambe. L'altra ragazza invece ha riportato contusioni guaribili in 7 giorni.