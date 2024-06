Milano, pedone di 47 anni muore investito da un'auto a Inzago

Stando alle prime informazioni, l'uomo sarebbe stato travolto da un furgoncino bianco guidato da una donna di 32 anni, che è stata soccorsa: era in stato di choc e non è in gravi condizioni. Week end nero per le strade italiane: 44 le vittime, denuncia l'Asaps

Tragedia questa mattina in provincia di Milano, dove un uomo di 47 anni è morto travolto da un'auto stamani a Inzago. L'incidente è avvenuto attorno alle 7, in viale Filiberto. Stando alle prime informazioni finora apprese, il 47enne sarebbe stato travolto da un furgoncino bianco guidato da una donna di 32 anni, che è stata soccorsa: era in stato di choc e non è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri di Pioltello.

Week end nero per le strade: 44 vittime

E il week end appena passato, tra il 7 e il 9 giugno, ha segnato un record nero di vittime sulle strade italiane dall'inizio dell'anno: sono infatti state 44, rispetto alle 36 del weekend precedente. Lo sottolinea l'Asaps, Associazione Sostenitori e Amici della Polizia Stradale, che ha sede a Forlì. La vittima più giovane un diciottenne, la più anziana un uomo di 88 anni, 11 avevano meno di 35 anni. Continua anche la scia di sangue per i motociclisti, con 19 decessi, oltre a 20 automobilisti, 3 ciclisti, un pedone e un conducente di furgone. Cinque gli incidenti plurimortali, con 11 vittime; la fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di 17 incidenti fatali, 22 quelli su strade statali e provinciali. Sono state 6 le vittime in Lombardia e in Lazio, 5 in Sicilia, 4 in Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Campania, 3 in Veneto e Sardegna, 2 in Piemonte, Trentino-Alto Adige e Marche, una in Emilia-Romagna, Toscana e Puglia.