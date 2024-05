Sciopero mezzi Atm 31 maggio, a Milano a rischio treni, metro e bus

I motivi dello sciopero

Lo sciopero dei dipendenti Atm è dovuto a una serie di richieste fino ad ora non ascoltate che riguardano il miglioramento delle condizioni economiche e maggiori tutele in ambito di sicurezza sul lavoro. Come spiegato dai promotori dello sciopero, tutti i lavoratori dell’azienda possono astenersi dal lavoro con diverse modalità: gli agenti di stazione, i macchinisti delle metro, i tranvieri e gli autisti che aderiranno alla protesta incroceranno le braccia dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Gli altri lavoratori Atm (anche turnisti) operanti negli impianti fissi, operai, impiegati, ausiliari della sosta, addetti ai parcheggi, tutor possono astenersi invece per l'intero orario di lavoro per ogni turno. Sono esclusi dalla protesta solo i lavoratori strettamente necessari alle squadre di pronto intervento. Durante la giornata sono in programma sit in davanti ai depositi aziendali.