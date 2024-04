Regione Lombardia sta cercando 500 infermieri in Sudamerica

"L'obiettivo è portare qui i professionisti organizzando anche corsi di formazione, e farli lavorare nelle nostre strutture per quattro-cinque anni", dichiara Guido Bertolaso a Repubblica. "Bisogna dare una risposta con la massima urgenza a quelle carenze di organico che io sto denunciando da anni", afferma Attilio Fontana ascolta articolo

La Lombardia proverà a reclutare infermieri stranieri in Sudamerica per compensare alle carenze di organico. Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare Guido Bertolaso in un'intervista a Repubblica, sottolineando che presto partirà per l'Argentina e per il Paraguay con l'obiettivo di far arrivare entro la fine del 2024 tra i 400 e i 500 infermieri. “Se riusciamo a chiudere, per la Lombardia potrebbe essere una buona opportunità. Con l’arrivo, entro la fine del 2024, di molti infermieri stranieri: il mio auspicio è tra 400 e 500".

Bertolaso: "Una buona opportunità per noi" L'idea, spiega Bertolaso al quotidiano, è impiegare i professionisti anche nell'assistenza domiciliare integrata e nelle Case di comunità. "Questi Paesi hanno buone scuole, con curricula simili a quelli europei. E si tratta di nazioni che, culturalmente e dal punto di vista della lingua, sono vicine all'Italia". L 'obiettivo quindi è portare qui i professionisti, organizzando anche corsi di formazione, e farli lavorare nelle nostre strutture per quattro-cinque anni. "È una buona opportunità per noi, ma anche per gli operatori, che possono fare esperienza in strutture di alto livello tecnologico come le nostre".

Fontana: "500 infermieri stranieri per crisi organico" "Speriamo di riuscire ad avere questi 500 infermieri in piu' per poter utilizzare al meglio le nostre case di comunita' per dare una risposta migliore ai nostri cittadini che oggi fatichiamo a dare a causa del numero risicato di addetti al comparto sanitario, infermieri e medici". A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa di presentazione di In&Aut Festival. Per Fontana queste assunzioni "consentirebbero di superare il momento più critico delle necessità della nostra regione in attesa che i provvedimenti che questo governo sta assumendo per allargare il numero delle persone che possono iscriversi alle facoltà universitarie sia di medicina sia di infermieristica e in attesa che queste misure possano dare i loro risultati" ha concluso.