Identità golose Milano. Giancarlo Perbellini "Cuoco dell'anno"

Identità Golose

Ad annunciare il riconoscimento allo chef veronese è stato l’ideatore e patron di Identità Golose, Paolo Marchi, insieme a Cinzia Benzi. “Noi di Identità Golose per primi siamo alla costante ricerca di nuovi talenti però è altrettanto importante premiare chi ha fermato il tempo e sa rinnovarsi e crescere oltre trent’anni dopo aver debuttato in cucina”. Perbellini nasce nel 1964 a Bovolone (VR) e cresce in una famiglia storicamente legata al mondo della ristorazione e della pasticceria. La vicinanza al nonno Ernesto sviluppa in lui la passione per la cucina. Prima la scuola alberghiera a Recoaro (VI), successivamente le numerose esperienze sul campo nei grandi ristoranti di Italia e Francia che segnano profondamente la sua formazione. Nel 1989, a 26 anni, firma l’apertura del ristorante “Perbellini” a Isola Rizza (VR), che nel 1996 conquista la prima stella Michelin e nel 2002 la seconda.