Milano, denuncia furto dell'auto ma era per errore nel box del vicino

C’è chi si scorda dove ha lasciato la macchina e chi pensa a un furto, mentre l’auto è comodamente parcheggiata nel box, ma del vicino! È successo a Gorgonzola (Milano) dove una donna di 60 anni ha tirato un bel sospiro di sollievo quando ha ricevuto la chiamata del vicino di casa: "La tua auto è nel mio box". Si tratta di un errore di distrazione, spiegano i militari della stazione di Gorgonzola. Confusione provocata, probabilmente, dal fatto che la lunga serie di box nuovi non sono ancora numerati. Quel giorno, la 60enne aveva aperto una saracinesca - solo appoggiata - credendo si trattasse della propria autorimessa. Dando vita, così, alla trafila di inconvenienti.

Il fatto risale a inizio anno

La 60enne si era presentata a gennaio alla caserma dei carabinieri per denunciare il furto. La donna aveva avviato tutte le pratiche necessarie in caso di sospetto furto dell'auto, compresa la perdita del possesso. Era convinta, infatti, che qualcuno avesse portato via l'auto che pensava di aver correttamente parcheggiato nel suo garage. Alcuni giorni fa, invece, le è arrivata la chiamata del vicino.