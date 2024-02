Milano, adolescente accoltellato in strada vicino Chinatown

E' successo in via Canonica, ai margini del quartiere di via Paolo Sarpi, dove un ragazzo di 15 anni è stato colpito con un fendente sotto l'ascella destra. Trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia

Un ragazzo di 15 anni, originario dell’Egitto, è stato accoltellato in strada a Milano. E' accaduto intorno alle 14.30 in via Canonica, ai margini del quartiere di via Paolo Sarpi, nel cuore di Chinatown. Il giovane, secondo quanto riferito dal 118, si trovava vicino alla fermata dell’autobus quando è stato colpito da un fendente sotto l'ascella destra. Immediatamente è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di vita.