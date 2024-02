Agrigento, 16enne accoltellata al volto durante festa carnevale

La giovane sarebbe stata colpita da diverse coltellate, tre alla schiena e una vicino alla spalla. Lasciata a terra ferita, è stata l’amica a chiamare i soccorsi. Fortunatamente le ferite inferte non hanno compromesso organi vitali come il cuore e i polmoni ascolta articolo

Una ragazzina di 16 anni è stata aggredita con tre coltellate, di cui una al volto, che le ha provocato un taglio suturato con 35 punti, durante l'ultima notte di festeggiamenti del Carnevale di Ravanusa. La giovane, colpita anche alla spalla e alla schiena, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa dall'ospedale Barone Lombardo di Canicatti. I carabinieri stanno indagando per identificare l'autore o l'autrice dell'aggressione.

La dinamica Secondo i primi riscontri, la ragazzina, che era giunta a Ravanusa per partecipare ai festeggiamenti del carnevale assieme a un'amica, si è ritrovata coinvolta in una disputa rapidamente degenerata. La giovane sarebbe stata colpita da diverse coltellate, al volto, alla schiena e una vicino alla spalla. Lasciata a terra ferita, è stata l'amica a chiamare i soccorsi. Fortunatamente le ferite inferte non hanno compromesso organi vitali come il cuore e i polmoni. I medici le hanno applicato una trentina di punti di sutura fra naso e sopracciglio e, dimettendola, hanno sciolto la prognosi in circa 20 giorni.