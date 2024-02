Ragazzo accoltellato in una scuola nel Milanese, identificato 17enne

Un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in una scuola a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, e al momento è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Rozzano. L'episodio è avvenuto a poche ore dall' accoltellamento di una professoressa in un istituto a Varese. Un 17enne, considerato il responsabile dell'aggressione, è stato identificato e rintracciato.

L'aggressione

L'accoltellamento si è verificato poco dopo le 14:15 all'ingresso del centro di formazione di Afol Metropolitana, ma non è ancora stato chiarito se il giovane sia uno studente dell'istituto. Il ragazzo, dopo essere stato ferito, presentava un'ampia ferita a una coscia e una grave emorragia. È stato soccorso e trasportato, in stato cosciente, in ospedale in codice rosso. Sul caso indagano i carabinieri di San Donato Milanese.

Identificato un 17enne a Rozzano

I carabinieri hanno identificato e rintracciato a Rozzano un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile dell'aggressione. Il giovane sarebbe scappato subito dopo l'accoltellamento, ma è stato trovato poco dopo nel comune di residenza. Sono in corso accertamenti per accertare le cause dell'aggressione, la quale sarebbe nata da una lite iniziata all'esterno del plesso scolastico. Il 15enne, di Vernate, sarebbe stato colpito con un singolo fendente.