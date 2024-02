Agrigento, accoltella il fratello per la PlayStation troppo rumorosa

I fatti

La ragazza è stata quindi denunciata dai carabinieri alla procura del tribunale per i minori di Palermo con l'accusa di lesioni personali aggravate. La 17enne a quanto emerso aveva già più volte litigato con il fratello per lo stesso motivo, il rumore della console mentre lei doveva studiare. Il ragazzo al momento è ricoverato in rianimazione presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in prognosi riservata.