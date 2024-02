A Milano nasce il fondo pensionistico per i carabinieri del SIM

È stata "posata" a Milano la prima pietra del progetto di un fondo pensionistico per i carabinieri del Sim, Sindacato italiano militari. Per la prima volta nel mondo della rappresentanza militare in Italia, è infatti in arrivo il fondo pensione per gli iscritti al Sim. All'incontro milanese ha partecipato, tra i relatori, il sottosegretario al ministero del lavoro e delle politiche sociali Claudio Durigon che ha sposato l’iniziativa nata per aiutare i carabinieri ad affrontare una pensione più serena.