Milano, neonato di un mese abbandonato in un androne

Un neonato di circa un mese è stato rinvenuto nell'atrio di un edificio residenziale nella via degli Apuli, nella periferia ovest di Milano, dopo le 16. Accanto a lui c'era un biglietto scritto in lingua araba. Sono intervenuti sul luogo i carabinieri e gli operatori del servizio di emergenza 118, i quali lo hanno trasportato alla clinica De Marchi in condizioni apparentemente buone.