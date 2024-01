Milano, turista inglese denuncia stupro alle Terme di Milano

Si tratterebbe di un venticinquenne italiano. La donna, in vacanza per qualche giorno, si è subito rivolta alle forze dell'ordine ed è stata portata al centro specializzato della clinica Mangiagalli. Le telecamere di sorveglianza e le descrizioni della giovane hanno aiutato i carabinieri nelle indagini ancora in corso

Cosa è successo

La giovane lunedì, dopo essere rientrata nel suo bed and breakfast, si è rivolta ai carabinieri di Via Moscova, ai quali ha raccontato di essere in vacanza a Milano per qualche giorno. Una volta alle Terme, avrebbe conosciuto l’uomo mentre si trovava con un’amica, alla quale avrebbe lasciato il cellulare dopo essersi convinta a seguirlo nello spogliatoio maschile. La violenza sarebbe stata perpetrata a quel punto. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza che l’ha condotta al centro specializzato della clinica Mangiagalli, da cui si attendono i referti che attestino l’avvenuto stupro. Nel frattempo, proseguono le indagini. L’uomo è già stato, infatti, identificato, anche grazie a un primo identikit fornito dalla vittima che aveva fatto riferimento alla presenza di tatuaggi sul corpo del suo aggressore.