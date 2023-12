Guasto alla stazione Milano Centrale, ritardi e cancellazioni di treni

Questa mattina, intorno alle 10:40 si è verificato un problema alla linea elettrica di alimentazione dei treni alla Stazione di Milano Centrale . Immediato l’intervento dei tecnici della rete ferroviaria italiana (Rfi). In fase di accertamento le cause del guasto.

Problema alla linea elettrica

La circolazione ferroviaria, come si legge in ultimo aggiornamento fornito da Rfi, è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea elettrica a seguito dell'ingresso di un treno regionale in stazione, che impedisce la circolazione sui binari dall'1 all'8 di Milano Centrale.