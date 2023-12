Cosa fare a Capodanno a Milano, eventi e idee last minute

Sono tantissimi gli eventi in programma in questi giorni nel capoluogo lombardo: dai concerti ai mercatini di Natale fino alle rappresentazioni teatrali

Capodanno in jazz al Nazionale Che Banca! con Chicago, il musical firmato da John Kander, Fred Ebb e Bob Fosse, oggi con Stefania Rocca e Chiara Noschese, che firma anche la regia. Notte di San Silvestro anche per Malika Ayane e Cats, il musical di Andrew Lloyd Webber che ha appena inaugurato Il Sistina Chapiteau. Tutto esaurito agli Arcimboldi per l'ultimo e il primo dell'anno con Antonio Albanese e il suo Personaggi.

Un capodanno di musica, spettacoli e feste sta per arrivare a Milano . Fine settimana - l'ultimo del 2023 - che sarà ricco di appuntamenti per tutti, grandi e bambini, da non perdere nel capoluogo lombardo. ( A MILANO VIETATA LA VENDITA DI ALCOLICI )

Alis, viaggio immaginario nel mondo di Alice



Il 31 dicembre con gli artisti de Le cirque top performer e la possibilità di incontrarli alla fine dello spettacolo per festeggiare insieme il nuovo anno. Alis è uno show delle meraviglie che incanta adulti e bambini. Acclamato dalla critica e già applaudito da oltre 300mila spettatori, con innumerevoli sold out, torna in versione Gran Galà all'Allianz Cloud via Marco Cremosano 2.

Terrazza Gallia

Per l'ultima notte del 2023 l'Hotel Excelsior Gallia propone due alternative: la prima prevede aperitivo con live music alle 19 presso Terrazza Gallia Bar e a seguire cena presso Terrazza Gallia Restaurant. In alternativa è possibile partecipare solo alla festa di fine anno, dalle 22, sempre al Terrazza Gallia Bar.

Mercatini di Natale

In Piazza Duomo i mercatini di Natale sono un’occasione perfetta per scoprire oggetti di artigianato e ottime prelibatezze gastronomiche. Saranno in città fino al 7 gennaio.

Sensation On Ice

In Stazione Centrale, Sensation On Ice è la grande pista di pattinaggio all'aperto con ben 1.500 mq di percorso ghiacciato, allestimenti e 130 mila luci led a basso consumo (tutto il weekend).