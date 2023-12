Falso testamento e circonvenzione d'incapace: sequestrati 1,2 milioni

Economia

Tra poche settimane il mercato tutelato di gas ed energia si concluderà: per questo molti cittadini sono già ora alla ricerca dell’offerta giusta. Per evitare possibili raggiri è bene fare attenzione alle richieste di chi telefona, ricordare che non ci sono sanzioni in caso di mancato passaggio ed evitare di fornire i codicI Pod e Pdr