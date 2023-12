Milano, sgominata banda specializzata in rapine di orologi: 3 arresti

Minacciavano le persone con una pistola per farsi consegnare orologi di grande valore come Patek Philippe, Hublot e Rolex. I colpi sono stati messi a segno tra settembre 2020 e giugno 2021

Tre persone sono state arrestate e portate in carcere lo scorso 7 dicembre con l'accusa di aver compiuto 14 rapine, di cui 12 riuscite, sottraendo alle vittime orologi di grande valore come Patek Philippe, Hublot e Rolex. I colpi sono stati compiuti da una banda giunta a Milano dalla provincia di Napoli. I fermati sono stati portati in carcere su ordine del gip Guido Salvini con le accuse di rapina pluriaggravata, la refurtiva ammonta a circa 200mila euro.

Le indagini sui rapitori

Gli specialisti dell'antirapina sono riusciti a collocare nei luoghi dei furti, avvenuti tra il settembre 2020 e il giugno 2021, gli scooter usati dalla banda e ricostruire i percorsi seguiti in occasione delle rapine, certificati dal sistemi di rilevamento comunali che ne hanno attestato, in particolare, la estrema vicinanza alle auto delle vittime poco prima di entrare in azione. Di volta in volta ,con un modus operandi sempre uguale, i rapinatori, dopo avere individuato la vittima, la avvicinavano e sotto minaccia di una pistola semiautomatica, si facevano consegnare i preziosi orologi. Le indagini del pm Leonardo Lesti sono state condotte dalla quinta sezione della Squadra mobile milanese, diretta da Marco Calì e guidata da Francesco Federico.