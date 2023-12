Milano, tenta rapina quattro volte nello stesso negozio: arrestato

Le indagini sono iniziate il 5 luglio, quando un uomo di 35 anni è entrato nel minimarket e con un coltello ha minacciato il titolare per farsi consegnare l'incasso

A Milano la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni perché è ritenuto responsabile di quattro tentate rapine compiute in un minimarket-bar in zona Giambellino, tra luglio e settembre scorsi. Le indagini sono iniziate il 5 luglio, quando il 35enne è entrato nel minimarket e con un coltello ha minacciato il titolare, un 40enne bengalese, per farsi consegnare l'incasso.