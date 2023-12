Milano, l'accensione dell'albero di Natale 2023 in Duomo. FOTO

L'evento segna l'inizio di due giorni di festa per Sant'Ambrogio e l'Immacolata e dà il via alle celebrazioni natalizie in città. Quest'anno sono i valori Olimpici e Paralimpici a illuminare la piazza, grazie all’Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026. Il protagonista, addobbato a festa, è un abete di tipo "Nordmanniana" proveniente dalla vicina provincia di Varese