Milano, aggredito con 10 coltellate fuori da discoteca: è grave

Questa mattina un uomo di 39 anni è stato aggredito e colpito con 10 coltellate. La vicenda è accaduta all'alba fuori da una discoteca di via Curiel a Rozzano, comune alle porte di Milano. L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Humanitas di Rozzano. A quanto risulta, non è in pericolo di vita.