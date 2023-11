Milano, 27enne condannato a 8 anni per stupro in Stazione centrale

Un 27enne di origini marocchine è stato condannato a una pena di 8 anni di carcere per l'aggressione sessuale commessa in un ascensore che conduce ai binari della stazione Centrale di Milano. La decisione è stata presa dal giudice per le indagini preliminari Silvia Perrucci, che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Alessia Menegazzo.