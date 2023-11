Un gruppo di quattro amici di origine campana ,di età compresa tra i 23 e i 31 anni, è stato aggredito nella notte tra sabato 18 e domenica 19 novembre, da una baby gang formata da 19 ragazzini in via Gola, a Milano. Richieste di soldi, minacce con coltelli e insulti sono durati una decina di minuti, fino al provvidenziale arrivo di un taxi.

I fatti

Intorno alle 4 del mattino, dopo aver trascorso la serata alla discoteca Apollo, in zona Navigli, i quattro amici aspettavano il taxi per rientrare a casa quando si è avvincinato un gruppo di giovanissimi. La baby-gang, riporta il Corriere della Sera, prima avrebbe insultato e aggredito uno dei giovani con offese omofobe e schiaffi, poi e sarebbe passata alle richieste di soldi, minacciando i ragazzi con due coltelli. Molestie anche nei confronti delle ragazze, finché non è arrivato il taxi e il conducente ha ammonito gli aggressori: "La mia telecamera sta registrando tutto". I quattro sono così riusciti a salire sull’auto, recuperando anche una borsa che un membro della gang aveva rubato a Massimo.