Milano, si risveglia nuda di notte in ristorante chiuso: si indaga

Si è risvegliata nuda in un ristorante a Milano . I carabinieri sentiranno tutti i presenti ai tavoli della Trattoria Cormorano Sempione, poco distante dall’ Arco della Pace . Qui sabato mattin una donna di 31 anni si è risvegliata nuda e in stato confusionale, dopo una festa nel locale con amici e vecchi colleghi. Si è coperta con un giaccone e una tovaglia e, sospettando di aver subito violenza sessuale , ha chiamato subito i carabinieri.

Le indagini

Come riporta La Repubblica, dalle immagini si vede la donna entrare più volte in bagno, anche dopo la mezzanotte. Il locale è pieno di clienti, ma esce alle quattro quando il locale è ormai chiuso. Nel frattempo i video mostrano molti clienti entrare e uscire dalla toilette. L’ipotesi più realistica è che al momento della chiusura nessuno si sia accorto della sua presenza in bagno, dove la donna ha lasciato vestiti, borsetta, chiavi dell’auto e cellulare. Inoltre, si sospetta anche che una o più persone abbia abusato lì di lei, mentre era probabilmente incosciente per l’assunzione di alcol e stupefacenti. I primi accertamenti non avrebbero evidenziato lesioni da stupro, ma questo potrebbe non escludere la violenza se qualcuno avesse approfittato dello stato psicofisico della donna.