Arriva a Milano A Christmas Magic, il parco di Natale al coperto

Il temporary store

Ad accogliere i visitatori all’interno dello store una grande slitta scintillante su cui salire e scattare foto, presente anche un punto vendita dedicato ai biglietti, disponibili solo nello store e solo nei tre giorni di apertura ad una tariffa privilegiata. I più piccoli resteranno meravigliati dalla presenza di un simpatico elfo e di vere e proprie nevicate che imbiancheranno come per magia l’interno dello store.

Ad addolcire l’atmosfera la speciale playlist di musiche natalizie a cura di Radio R101, partner ufficiale di A Christmas Magic.

Il parco di Natale

L’esperienza del Temporary Store sarà solo un assaggio di quello che verrà costruito negli oltre 20mila metri quadri di A Christmas Magic, con attrazioni per tutte le età e un food court a tema in cui passeggiare all’aperto, una colossale pista di pattinaggio su ghiaccio indoor di 1800 mq. Tra le installazioni una foresta di creature magiche con giochi di luce e laser, mongolfiere luminose, una collina di giganteschi pacchi dono che nasconde un tunnel specchiato da esplorare, e al centro un imponente albero alto 9 metri, con addobbi di caramelle e dolciumi che fa da sfondo e cornice ad un palcoscenico dove si accenderà la magia grazie a esibizioni di ospiti e artisti a sorpresa: maghi, giocolieri, acrobati, trampolieri, domatori di bolle e 3 cori gospel, che regaleranno momenti di intrattenimento unici e suggestivi. Per i più piccoli saranno inoltre previste, in giorni prestabiliti, attività gestite dalla scuola degli Elfi, per realizzare palline decorate, origami, lanterne luminose, biscotti a tema, scrivere letterine a Babbo Natale e costruire montagne di pacchi regalo.