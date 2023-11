Milano, conclusa ieri la diciottesima edizione di PizzaUp 2023

L'evento

La due giorni ha inoltre aperto al pubblico, la sera del 6, con PizzaUp & Friends, una grande festa dedicata alla pizza contemporanea. Ad accompagnare la serata è stato il djset di Fritz Kalkbrenner, produttore tedesco della scena techno berlinese. Gli ospiti hanno potuto gustare i quattro stili di pizza contemporanea (degustazione, neoclassica, territoriale e collettiva), in pairing a cocktail d’Autore, per veri e propri percorsi di degustazione. L’area bar, gestita da Dom Carella, ha visto l’avvicendarsi di otto bartender milanesi per una “Bartending Marathon”, in cui ogni professionista ha portato un importante contributo con i propri cocktail più rappresentativi. Cibo e bevande non consumati sono stati donati a Croce Rossa Italiana. Alberto Rundo (Pizzeria Re di Cuori, Ponso - PD) si è infine aggiudicato il premio di PizzaUp Award, il contest nato in collaborazione con Al.ta Cucina che ha premiato il migliore comunicatore di pizza sui social. Alberto Rundo ha vinto un riconoscimento speciale per diffondere le sue specialità e avrà l’opportunità di collaborare con Al.ta Cucina per ottenere visibilità per la propria pizzeria o personal brand.

"Trasmettere emozioni attraverso i sapori"

"Siamo diventati maggiorenni, questa è la diciottesima edizione - ha dichiarato, in apertura del simposio Chiara Quaglia, Amministratore Delegato di Petra Molino Quaglia - PizzaUp rappresenta un movimento di pizzaioli che vogliono lavorare con dei prodotti di qualità e gestire aziende che si distinguono sul mercato: esiste un settore che ha voglia di andare avanti e che non può tornare indietro. Il tema di quest’anno sono “le emozioni”: entrare in un locale, passare una serata tutti insieme, è la cosa più bella che ci sia. Le emozioni dobbiamo riuscire a trasmetterle, con dei sapori, tanta partecipazione e vicinanza dal punto di vista umano". "Lo scopo di queste due giornate è far capire che le emozioni sono un ingrediente e che hanno un valore economico. Le emozioni costano, non sono qualcosa di gratis, e possono nascere soltanto se la persona che le comunica è autentica" ha continuato Piero Gabrieli, Direttore Marketing di Petra Molino Quaglia.