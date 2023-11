Cisterna perde materiale tossico a Segrate, 4 operai in osservazione

Accertamenti in corso

La zona è stata 'cinturata' dalle squadre dei Vigili del Fuoco e messa in sicurezza, in attesa che vengano portate a termine le operazioni di bonifica. Dai primi rilievi effettuati dai pompieri non è escluso che la perdita sia stata dovuta ad un non perfetto serraggio dei bulloni del cosiddetto "passo d'uomo". Le oscillazioni della cisterna avrebbero così provocato la fuoriuscita della sostanza, un reagente ad alta densità.