Milano, due feriti in rissa in Darsena e un accoltellato in corso Como

I due giovani, feriti in Piazza XXIV maggio, sono stati portati, uno in gravi condizioni, ma vigile, al Policlinico e l'altro in condizioni non preoccupanti al San Paolo. Grave il 21enne accoltellato in corso Como

A Milano, nella notte in Darsena, un ragazzo di 26 anni è stato ferito alla gola e ora è in gravi condizioni. Ferito superficialmente alla schiena anche un altro giovane di 24 anni. Si tratta del bilancio di una rissa che, secondo le prime informazioni, è avvenuta attorno alle 4 di questa notte. Da quanto riferito gli accoltellamenti si sono verificati davanti al Mcdonald di piazza 24 Maggio. I due giovani sono stati portati, uno in gravi condizioni, ma vigile, al Policlinico e l'altro in condizioni non preoccupanti al San Paolo. (TRE INDAGATI PER VIOLENZA SESSUALE IN UN LOCALE)