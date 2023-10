Area C Milano, ticket più caro e orari ridotti: le novità in vigore

Da oggi entrare in Area C a Milano sarà più costoso e i parcheggi saranno limitati. Prende il via una nuova mini rivoluzione non scevra da polemiche. La nuova misura è finalizzata al miglioramento dell’aria e della qualità della vita, obiettivi che rendono necessario diminuire la presenza delle macchine in strada e il potenziamento del trasporto pubblico. Il ticket per entrare nella Ztl del centro passerà dagli attuali 5 euro a 7,5 euro, mentre il ticket per i veicoli di servizio passerà da 3 a 4,50 euro. "I ticket cartacei ancora in circolazione saranno attivabili solo online, entro il 29 ottobre 2024, senza alcun sovrapprezzo", aveva segnalato palazzo Marino, chiarendo che "per l'anno 2023, per i residenti, a partire dal 43esimo ingresso, il ticket sarà di 3 euro". Il 1 ottobre erano invece già scattati i nuovi divieti per Area C, off limits anche per "gli autoveicoli per il trasporto cose e per gli autobus con alimentazione Euro 2/II benzina, Euro 0-4/IV diesel con Fap, Euro 5 diesel e Euro V diesel senza Fap e con Fap e particolato > 0,01 g/kWh".